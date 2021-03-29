Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: "Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: "Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız"

29.03.2021 11:16
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu:

Son dakika gündem haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesinde sporcuların kota alma mücadelesinin başarıyla sürdüğünü belirterek, "Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesinde sporcuların kota alma mücadelesinin başarıyla sürdüğünü belirterek, "Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk. İnanıyoruz ki bu başarılar bizi daha büyük sevinçlere taşıyacak. Tokyo'da bu süreci hep birlikte taçlandıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan çok umutlu olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk. İnanıyoruz ki bu başarılar bizi daha büyük sevinçlere taşıyacak. Tokyo'da bu süreci hep birlikte taçlandıracağız" diye konuştu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde sporcuların kota alma süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları'na 11 branşta 62 sporcunun kota aldığını, 24 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunlara ise 8 branşta 55 sporcunun katılım hakkı elde ettiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara kota kazandıran organizasyonların Temmuz ayına kadar süreceğini belirterek, "Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Sporcularımızdan hepimizi sevindiren kota haberleri alıyoruz. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Olimpiyatlara giden yolda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve sporcularımıza her türlü katkıyı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"EN BAŞARILI OLİMPİYATLARA ADAYIZ"

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan çok umutlu olduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Geçen yıl da olimpiyatlara hazırdık. Sakatlığı olan arkadaşlarımız vardı. Cimnastikte İbrahim Çolak, güreşte Taha Akgül bir operasyon geçirdiler. İyileştiler ve onlar için bu süreç bir avantaja dönüştü. Diğer milli sporcularımız daha da motive oldu. Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk. İnanıyoruz ki bu başarılar bizi önümüzdeki süreçte daha büyük sevinçlere taşıyacak. Tokyo'da bu süreci hep birlikte taçlandıracağız. En başarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

"SON DÖNEMDE PEK ÇOK BRANŞTA TARİHİ BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Türkiye'nin büyük bir spor potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Son dönemde pek çok branşta tarihi başarılar elde ettik. Altyapıdan tesisleşmeye, yetenek taramalarından olimpiyat hazırlık merkezlerine, milli sporcu bursuna kadar tüm çalışmalarımız, bu başarıların kilometre taşları. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelen gelmesi, sporculara verdiği değer bizim en büyük şansımız. Son 19 yılda spora yapılan yatırımlar devasa boyutta. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Biz de inşallah bu yatırımların karşılığını sporcularımızın başarılarıyla, kazandıkları madalyalarla alacağız. Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndan sporcularımız, antrenörlerimiz, spor yöneticilerimiz, kısaca hepimizin beklentisi yüksek. Tokyo'da adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum."

(İHA)

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız

Mehmet Kasapoğlu, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: 'Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda taçlandıracağız' - Son Dakika Spor


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