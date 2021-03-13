Son dakika gündem: KÜTAHYA Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var - Son Dakika

Son dakika gündem: KÜTAHYA Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
13.03.2021 17:32
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)BAKAN KASAPOĞLU TAVŞANLI İLÇESİ'NE GİTTİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'daki programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (2)
BAKAN KASAPOĞLU TAVŞANLI İLÇESİ'NE GİTTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'daki programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, teşkilat mensuplarını dinledi. Toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'ndan ayrılan Kasapoğlu, Kütahya Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Alim Işık tarafında karşılanan Kasapoğlu, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, belediyeden çıkarken parkta oturan gençlerin yanına giderek, kitap hediye etti. Kasapoğlu, daha sonra Tavşanlı ilçesindeki programa katılmak üzere Kütahya'dan ayrıldı.
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