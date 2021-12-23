Üye Girişi
Son dakika: Bakan Kasapoğlu "Esports Business Zirvesi"ne video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Bakan Kasapoğlu "Esports Business Zirvesi"ne video mesaj gönderdi Açıklaması

23.12.2021 13:05
Son dakika: Bakan Kasapoğlu "Esports Business Zirvesi"ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olmalarını önemsediklerini, bu nedenle e-spor'da oyuncuların sağlıklılarını koruyucu antrenmanların bulunmasının ve ekran başında harcanan sürecin düzenlenmesinin iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olmalarını önemsediklerini, bu nedenle e- spor'da oyuncuların sağlıklılarını koruyucu antrenmanların bulunmasının ve ekran başında harcanan sürecin düzenlenmesinin iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin çevrim içi düzenlediği "Esports Business Zirvesi"ne videoyla mesaj gönderen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknolojinin spora yeni açılımlar getirdiğini, bunların da en popülerinin e-spor olduğunu belirtti.

Alışılan terminolojide, sporun tek başına ya da başka bir takıma karşı mücadele ettiren, fiziksel gayret ve yetenek harcama gerektiren aktivite olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Tarih boyunca spor hep bir fiziksel aktiviteyi ifade etmiş, hatta insan bedenini potansiyelini en etkin kullanma süreci olarak da tanımlanmıştır. O açıdan bakıldığında henüz çok yeni bir alan olması sebebiyle zaman içerisinde e-spor için de birtakım soru işaretleri oluşmuştur. Bunun en başında gençlerin ekran başında hareketsiz bir şekilde saatlerce oturması konusu öncelikli olarak gelmiştir. Bakanlık olarak en çok önemsediğimiz konulardan biri gençlerimizin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olması. E-spor alanında son yıllarda yapılan düzenlemelerle oyuncuların sağlıklarını koruyucu antrenmanların bu anlamda sürecin parçası olması ve ekran başında harcanan sürecin regüle edilmesini önemli bir gelişme olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

E-spor'un spor kavramına yeni bir pencere açıp birtakım avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı, "Takım olarak hazırlanılması, bir beraberlik ruhu, gençlerimiz açısından çok önemli kazanımlar. E-sporun fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayan insanların dijital alanda bir araya gelmelerini sağlaması bir dünyaya açılma fırsatı olarak değerlendirilmekte. Bazı oyunlar yapıları gereği stratejik, analitik düşünme, hızlı karar verme yeteneğini geliştirirken becerilerine de katkı sağlıyor. Bu anlamda bakıldığında e-spor spor pazarlama alanında da yeni fırsatları doğuruyor. Köklü kulüplerin bu anlamda e-spor ekosistemine dahil olması bu anlamdaki birikimlerini bir araya getirmesi sektör için de önemli bir artı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin pek çok alanda olduğu gibi e-spor alanında da gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Gerek federasyon gerekse de ilgili kulüpler vesilesiyle bu sürecin en ciddi şekilde takip edilmesi ülkemiz açısından birtakım avantajları da beraberinde getiriyor. Ülkemizin en büyük umudu gençlerimiz. Tüm politikalarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte, ilkesiyle hayata geçiriyoruz. Geçlerin çağın tüm imkanlarından doğru bir biçimde faydalanması bizler için en büyük öncelik. Onların talepleri onların arzuları bizler için çok önemli. Değişen bir çok trende uyum sağlayabilmeleri için hem spor hem de gençlik alanında özveriyle çalışıyoruz. Ülkemizdeki e-spor ekosisteminin geliştirme noktasında tüm paydaşların bir araya geldiği 3. E-spor Zirvesi'nin hem sektör hem de gençlerimiz için faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum."

Mehmet Kasapoğlu, oyunlar, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Kasapoğlu 'Esports Business Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı         
13:33
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Kasapoğlu "Esports Business Zirvesi"ne video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement