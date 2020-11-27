Son dakika: Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçını izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de İspanya ekibi Valencia Basket ile oynadığı karşılaşmayı izledi.

Sarı-lacivertli ekibin Euroleague'de Ülker Salonu'nda Valencia ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Fenerbahçe'nin yöneticileri de eşlik etti. - İSTANBUL