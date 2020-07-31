Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10...
Son dakika gelişmesine göre Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:33
Kaynak: AA
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