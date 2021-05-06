Niğde'de yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreni
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Niğde heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Her branşta iddiamız var' - Son Dakika Spor