Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Kastamonu'ya 350 milyon TL'ye yakın yatırım gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün imzasını gerçekleştireceğimiz tesislerle, yatırımlarla Kastamonu'ya bakanlık olarak sadece 350 milyon TL'ye yakın yatırımı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. Vali Avni Çakır ile görüşen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu daha sonra, Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi'nde, 'Kastamonu'da yatırım programı imza töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bizim gençlere olan yatırımımız, gençlere olan sevgimiz hep var ve var olmaya devam edecek. Türkiye 'nin gençlere verdiği değeri yapmış olduğu çalışmalarla, bursu, kredisi, yurtları ve harçların kaldırılması, kampüslerin birçok manada dolu dolu gençlerimizin hizmetine sunulması en açık göstergesi. Tabii ki durmayacağız. Tabii ki engeller çıksa da içeriden, dışarıdan hiçbir şeye boğun eğmediğimiz gibi, hiçbir esareti, hiçbir operasyonu bugüne kadar tanımadığımız gibi bundan sonrada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engin vizyonuyla durmandan, yılmadan, usanmadan, inançla, aşkla, gayretle bir ve beraber hareket edeceğiz ve yukarılara taşıyacağız. Çünkü bu emanet kutsal emanet. Dolayısıyla çok çalışmamız lazım" dedi."KASTAMONU İNSANI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR""Bugün olduğu gibi el ele vermemiz lazım" diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Yerel yönetimlerimizle, kurumlarımızla, kuruluşlarımızla her çabayı ortaya koymamız lazım. Kastamonu'da bu tabloyu görmekten ayrı bir mutluluk duydum. 2002 yılında Kastamonu'da 1 tane yurt var iken, şimdi 7 tane yurdumuz var ve hiçbir gençlik merkezi yok iken, şimdi 4 tane gençlik merkezi var. Bugün imzasını gerçekleştireceğimiz tesislerle, yatırımlarla Kastamonu'ya bakanlık olarak sadece 350 milyon TL'ye yakın yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Kastamonu insanı her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Bu çerçevede durmadan bu hizmet bayrağını daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olacağız. Birleştiren spor, dönüştüren spor, rehabilite eden bir yol. Onun için sporu her birimizin hayatımızda bir yaşam tarzı olarak sahiplenmesi ve bunu bir kültür olarak benimsememiz gerekiyor. Projelerimizden bir tanesi '10 bin pota' projesi. Basketbol bizim önem verdiğimiz branşlardan birisi. Basketbolumuzu da inşallah yine ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Kastamonu'da da daha yukarılara taşıma gayretindeyiz. Bunu da inşallah İl Özel İdaremize vereceğimiz 100 basketbol potasıyla köylerimize, beldelerimize kadar yayacağız. Yarınların dev adamlarını yetiştirme noktasında, potalarımızın Kastamonu için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, buradaki programın ardından, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Boks Federasyonu Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Merkez Spor Salonu inşaatı ve Kadı Dağı Sürekli Eğitim Araştırma Programları Merkezi'nde incelemelerde bulundu.