Son dakika: Bakan Kasapoğlu, masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti - Son Dakika

Maçın kazanılma anı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Abdullah Öztürk'e sarılması ve sevinç yaşamaları TOKYO - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Abdullah'ı yalnız bırakmadı ve müsabakayı salonda izledi.