Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis'te milli atlet Saffet Elkatmış'ı ve ailesini evlerinde ziyaret ederek Olimpiyat yolunda desteklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, çalışma ziyareti için bulunduğu Bitlis'te milli atletlerden Saffet Elkatmış'ın evini ziyaret ederek Olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve kendisine başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, milli forma için ter döken her sporcunun kendileri için gözbebeği olduğunu vurgularken, Saffet'in de uluslararası alanda başarıyla mücadele verdiğini ve Tokyo 'da yer alacağına inandığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elkatmış ailesine de Saffet'i spora yönlendirip, ona maddi manevi destek oldukları için teşekkür etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Bakan Kasapoğlu'nun atletlere gösterdiği ilginin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Çintimar, "Sayın Bakanımız, sürekli sporcularımızın durumuyla ilgili bizlerden bilgi aldığı gibi, her fırsatta da onlarla bizzat konuşarak, desteğini göstermektedir. Kendisi sayesinde büyük bir ivme kazanan Türk sporu, Tokyo'da bunun karşılığını alacaktır. Biz de var gücümüzle bu desteğe layık olmak için çalışıyoruz. Atletizme verdiği destek için Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.