Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan Evin Demirhan'a tebrik
19.03.2021 22:08
Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde, olimpiyatlara katılma hakkını kazanan Milli güreşçi Evin Demirhan'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde, olimpiyatlara katılma hakkını kazanan Milli güreşçi Evin Demirhan'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: " Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde milli güreşçilerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kadınlar 50 kiloda Tokyo 2020 vizesi alan milli sporcumuz Evin Demirhan, önemli bir başarıya atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Evin Demirhan'ı gönülden tebrik ediyor, elemelerde mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."
Son Dakika Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı Luyindama, Marcao ve Yedlin Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecekler Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi 7 golün atıldığı maçta Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı