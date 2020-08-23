Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu, ilde bulunan 7 bin 250 kapasiteli yurtların vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. İlimizdeki 7 bin 250 kapasiteli GSB yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.