Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın olmak üzere toplam 7 altın madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde dördü altın, ikisi gümüş ve biri bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Nantes şehrinde Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde 4'ü altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - ANKARA