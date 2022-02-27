Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan para okçulara tebrik - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan para okçulara tebrik

27.02.2022 21:28
Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan para okçulara tebrik

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan milli para okçuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan milli para okçuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş madalya alarak şampiyonayı 6 madalya ile tamamlayan milli para okçuları kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Dubai'de gerçekleştirilen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 3 gümüş madalya olmak üzere toplamda 6 madalya ile tamamlayan milli para okçularımızı tebrik ediyorum. Madalya sıralamasında ülkemizi ikinci sıraya taşıyan millilerimizin ortaya koymuş olduğu mücadele bizlere büyük bir gurur yaşattı. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

(İHA)

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Dünya Şampiyonası, Mehmet Kasapoğlu, Okçuluk, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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