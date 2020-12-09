Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint-Germain (PSG) maçında Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Karşılaşmada Coltescu'nun ırkçı söyleminin kabul edilemez olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Hiçbir şekliyle kabul edilemez bir durum. Bu gece sporun birleştiren, bir araya getiren kardeşlik ve barış ruhunun aksine ayrıştıran, ötekileştiren bir durumdan şikayetçiyiz. Şiddetle kınıyorum. Spor, kardeşlik, barış, dostluk, bir araya gelmek demek. Sporda ırkın, dilin, dinin, farklılığın bir anlamı yok." diye konuştu.

Sahayı terk eden turuncu-lacivertli oyuncuları tebrik eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu gece yaşanan hadisenin hiçbir şekilde tolere edilmesi mümkün değil. Takımımızın, oyuncularımızın yanındayız. Bu noktada UEFA'nın özellikle alacağı tavır bizler için çok önemli. UEFA'nın takınacağı tavrın hem bu gece hem de bundan sonraki süreç için sporun ruhuna ve özüne yönelimi teşvik etmesi gerekiyor. Oyuncularımızın aldığı tavrı da çok önemsiyorum. Hem takımımızı hem de kulübümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporun dostluk ruhunun ön plana çıkması gereken ortamda ırkçılığın üzücü ve onaylanmayacak bir durum olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Tüm sporseverlerde bir birlik ve beraberlik ortamı görüyorum. PSG'nin sosyal medyada aldığı tavır sevindiricidir. Spor camiasının kenetlenmesi lazım. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelenin kazanması gerek." şeklinde görüş belirtti.