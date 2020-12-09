Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söyleme tepki Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söyleme tepki Açıklaması

09.12.2020 02:57
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söyleme tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint-Germain (PSG) maçında Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint-Germain (PSG) maçında Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Karşılaşmada Coltescu'nun ırkçı söyleminin kabul edilemez olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Hiçbir şekliyle kabul edilemez bir durum. Bu gece sporun birleştiren, bir araya getiren kardeşlik ve barış ruhunun aksine ayrıştıran, ötekileştiren bir durumdan şikayetçiyiz. Şiddetle kınıyorum. Spor, kardeşlik, barış, dostluk, bir araya gelmek demek. Sporda ırkın, dilin, dinin, farklılığın bir anlamı yok." diye konuştu.

Sahayı terk eden turuncu-lacivertli oyuncuları tebrik eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu gece yaşanan hadisenin hiçbir şekilde tolere edilmesi mümkün değil. Takımımızın, oyuncularımızın yanındayız. Bu noktada UEFA'nın özellikle alacağı tavır bizler için çok önemli. UEFA'nın takınacağı tavrın hem bu gece hem de bundan sonraki süreç için sporun ruhuna ve özüne yönelimi teşvik etmesi gerekiyor. Oyuncularımızın aldığı tavrı da çok önemsiyorum. Hem takımımızı hem de kulübümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporun dostluk ruhunun ön plana çıkması gereken ortamda ırkçılığın üzücü ve onaylanmayacak bir durum olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Tüm sporseverlerde bir birlik ve beraberlik ortamı görüyorum. PSG'nin sosyal medyada aldığı tavır sevindiricidir. Spor camiasının kenetlenmesi lazım. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelenin kazanması gerek." şeklinde görüş belirtti.

Paris Saint Germain, Pierre Webo, Başakşehir, PSG, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söyleme tepki Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı         
01:51
Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi         
00:44
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi         
23:28
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı         
22:49
Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor         
20:37
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 03:07:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söyleme tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei