Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu üyeliğine üst üste ikinci kez seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek bizleri temsil edecek olan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı yürekten kutlarım. 4 yıl süreyle UEFA yönetim kurulunda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim." - ANKARA

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