Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Zübeyde Süpürgeci'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 100 m. finalinde 16.83'lük derecesiyle altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcularımız, Polonya 'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerdeki final yarışları sonucunda bizlere büyük mutluluk yaşatan derecelere imza atıyor.

Organizasyonda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi, gümüş madalya kazanan Hamide Doğangün'ü ve bronz madalyanın sahibi olan Zeynep Acet ile Havva Elmalı'yı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer Milli sporcularımıza başarılar diliyorum."