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Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti

15.08.2021 12:38
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile Okçuluk Takımı sporcularını Kocaeli ve İstanbul'daki kamp merkezlerinde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile Okçuluk Takımı sporcularını Kocaeli ve İstanbul'daki kamp merkezlerinde ziyaret etti.

Kasapoğlu, Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti yapmaya devam ediyor. 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesinde milli sporcuları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, bu kez de 24 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporculara ziyarette bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU, TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI'YLA BİR ARAYA GELDİBakan Kasapoğlu, ilk olarak Kocaeli Kartepe'de bir otelde kampta olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nı ziyaret etti. 4 Ağustos'tan bu yana kampta olan milli basketbolcuların antrenmanını izleyen Bakan Kasapoğlu, hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.Bakan Kasapoğlu, idmanın ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı oyuncularıyla özel olarak sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, tarihinde üçüncü kez paralimpik oyunlarına katılacak olan milli basketbolculara olan inancını dile getirip başarı dileklerinde bulundu.AHMET AKIN: SAYIN BAKANIMIZ ZİYARETİYLE BİZLERE GÜÇ KATTIZiyarette açıklamalarda bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın, Tokyo 2020 hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kampımıza ziyarette bulunarak bizleri onurlandırdı ve paralimpik oyunları sürecinde bizlere desteklerini hissettirerek güç kattı. Ekibim adına, başta Türk sporunun büyük destekçisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza bu süreçte teşekkür ediyorum. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en başarılı şekilde temsil ederek ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda halkımızı bir nebze olsun mutlu etmek niyetindeyiz" diye konuştu.BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİ OKÇULARI ZİYARET ETTİBakan Kasapoğlu, daha sonra İstanbul Okçular Vakfı Riva Tesisleri'nde kamp yapan milli okçular ile bir araya geldi. 3 Ağustos'tan bu yana kampta olan milli okçuların antrenmanını takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.Daha sonra sporculara yemekte eşlik eden Bakan Kasapoğlu, millilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda tüm branşlarda olduğu gibi okçuluktan da çok umutlu olduğunu vurgulayarak, milli sporculara başarılar diledi.ÖZCAN EDİZ: TOKYO'DA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Özcan Ediz, Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sayın Bakanımızın bizlere olan güveni, samimiyeti ve ilgisi kesinlikle çok motive ediciydi. 3 antrenör, 1 fizyoterapist, 11 sporcumuz bir an önce yarışıp bayrağımızı, ülkemizi ve türlü zorluklarla ciddi bir sınavdan geçen milletimizi en iyi biçimde temsil ederek ülkemize dönmeyi arzu etmekteyiz. Bakanlığımızın bize olan güvenleri, sporcularımızın kendilerine ve bize olan güvenleri ile çok güzel işler yapacağımıza inanmaktayız" dedi.


Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları, Tekerlekli Sandalye, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti - Son Dakika Spor


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