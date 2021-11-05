Son dakika... BAKAN KASAPOĞLU: SPORUN BİR KÜLTÜR OLARAK GÜÇLENMESİ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Halkın spora erişimi, bir kültür olarak güçlenmesi bakanlık olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi" dedi.

Bakan Kasapoğlu, kara yoluyla geldiği Zonguldak'ta Çaydeğirmeni beldesini ziyaret etti. Kasapoğlu'nu Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kurum müdürleri ve vatandaşlar karşıladı. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Spor Tesisleri açılışını yapan Kasapoğlu, başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm halka hitap edecek bir tesisi hizmete aldıklarını belirterek "Halkın spora erişimi, bir kültür olarak güçlenmesi bakanlık olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Birbirinden değerli gençlerimizin spora yönelerek, onların bu anlamdaki yeteneklerinin desteklenmesi yine bizim vazifemiz. Bu konuda belediyelerimiz de bizim önemli paydaşlarımızdan" diye konuştu.

Kasapoğlu, kurdele kesiminin ardından öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kasapoğlu, daha kente kazandırılması düşünülen yeni stadyum için Zonguldak 100. Yıl Tesisleri yanında bulunan futbol sahasında incelemelerde bulundu.