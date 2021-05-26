Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Tüm takımlarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki sezon başarılar diliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Güzel bir akşamdı. Altınordu- Altay karşılaşmasında kazanan Altay oldu. Tebrik ediyor, başarı diliyorum. Altınordu da başarılı bir şekilde mücadele etti. Onlara da başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaoğlu, Altınordu ile Altay arasında oynanan Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde mücadele eden bütün takımları tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Güzel bir akşamdı. Altınordu-Altay karşılaşmasında kazanan Altay oldu. Tebrik ediyor, başarı diliyorum. Altınordu da başarılı bir şekilde mücadele etti. Onlara da başarılar diliyorum. Süper Lig olsun, 1'inci Lig ve diğer ligler olsun tüm takımlar inanıyorum ki ülkemizin diğer branşlarda olduğu gibi futbolda da yükselişi adına pandemiye rağmen gayret gösterdiler. Seyirci alınmamasına rağmen taraftarlar da gönüllerindeki takımları ekran başında desteklediler. İnanıyorum ki önümüzdeki sezon, pandeminin hemen hemen bittiği, seyircisiyle, oyuncusuyla, teknik ekibiyle herkesin kol kola olduğu bir sezon olsun. Ben, tüm takımlarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki sezon başarılar diliyorum" diye konuştu.