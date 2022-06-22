Son Dakika | Bakan Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" - Son Dakika
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Son Dakika | Bakan Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"

22.06.2022 12:01

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"

YORUMLAR
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Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Vahit Kirişci, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' - Son Dakika

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