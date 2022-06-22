Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' - Son Dakika