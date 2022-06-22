İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris 'teki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' - Son Dakika

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