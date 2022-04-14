BAKAN KOCA 19 İLDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA KORONAVİRÜS HASTASI YOK - Son Dakika
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BAKAN KOCA 19 İLDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA KORONAVİRÜS HASTASI YOK

14.04.2022 16:01

SAKARYA'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe değinerek, 'Ağrı'da, Uşak'ta, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz.

SAKARYA'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe değinerek, 'Ağrı'da, Uşak'ta, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz. Buna benzer toplam 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz' dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'ya gelerek bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Sakarya Valiliği'ne geçen Bakan Koca, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti. Bakan Koca'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve bakan yardımcıları Halil Erdemir ile Sebahattin Aydın eşlik etti. Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüşe değindi. Şu an birçok kentte yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası olmadığını kaydeden Koca, Salgının seyri bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Ağrı'da, Uşak'ta, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz. Buna benzer toplam 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz? dedi.

MASKELİ SON YAZIMIZ OLACAK, DEMİŞTİM'

Koronavirüs sürecinde kötü günlerin geride kaldığını dile getiren Bakan Koca, 'Hatırlarsanız geçen yıl 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. O dönem çok inanan olmamıştı. Geldiğimiz noktada, bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay öne hatırlarsanız sağlık bakanı olarak yüksek sesle ifade ediyordum. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz' diye bir konuşmam oldu. O dönemde de özellikle bilim insanı arkadaşlarımız olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun? diye konuştu.

'BİLİM KURULU EN ÖNEMLİ TOPLANTISINI YAPACAK'

Bilim Kurulu'nun haftaya toplanacağını söyleyen Bakan Koca, önemli kararların alınacağına değinerek, 'Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız. Maskenin en yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske konusunu da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak' dedi. (DHA)

BAKAN KOCA 19 İLDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA KORONAVİRÜS HASTASI YOK
BAKAN KOCA 19 İLDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA KORONAVİRÜS HASTASI YOK
BAKAN KOCA 19 İLDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA KORONAVİRÜS HASTASI YOK
BAKAN KOCA 19 İLDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA KORONAVİRÜS HASTASI YOK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KOCA 19 İLDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA KORONAVİRÜS HASTASI YOK - Son Dakika


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