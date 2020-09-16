Son dakika! Bakan Koca: "(Aşı) Pfizer'in çalışmasına izin verildi" - Son Dakika

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum"

Bakan Koca: "( Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir."

Koca: "(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak."

Koca: "Birden fazla ülkeyle aşıyla ilgili yakın iş birliği içindeyiz. Güven duyduğumuz aşıyı erken dönemde getirme noktasında gayret içindeyiz."

Koca: "(Aşı) Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor."