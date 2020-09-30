Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumun ele alındığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Aşı için önümüzde 2-3 aylık süre kaldığına göre tünelin ucundaki ışık göründü" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Salgında hayatını kaybedecek insan sayısının 2 milyonu geçeceğini belirtiyor. Dünya vaka tespitinde yeterince atak ve kararlı hatta istekli değildir. Salgında gözle görülmeyen her risk izole edilmiş riskten çok daha korkunçtur. Amacı hastalıkla etkin mücadele olan vakaya ulaşır. İlerlemiş vakanın müracaatını beklemez. Bu dönemde sosyal davranışlarımız değiştiği gibi ruh durumumuz da değişti. Bazı durumlarda fikir birliğine kolay ulaşıyoruz, bazı durumlarda zor ulaşıyor.

"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ"

Salgında endişe verici olan tespit edilen vakalar değil, tespit edilemeyen vakalardır. Aşı için önümüzde 2-3 aylık süre kaldığına göre tünelin ucundaki ışık göründü. Bazıları bu tünelden kayıp vermeden çıkmak istiyor. Her vaka hasta değil, testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. İz sürücüler olan filyasyon ekibimiz ağırlıklı olarak bunları takip ediyoruz. Eğer tespit ile izole edilmezlerde salgının yayılmasına yol açarlar. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu gruptakiler salgın için 1. öncelikle yeri yoktur. Artık dalgalardan değil vakalardan söz ediyoruz.

ÖLÜM SAYISI İLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT

Ölüm sayıları ile ilgili korkunç iddialar var. Kayıplarımıza saygı gösterin. Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayıları gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanların dayanağı nedir? Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir. 2013 yılından beri kullanılmaktadır. Bu belgede yer alan iki hane önemlidir. Biri ölüm şekli diğeri ölüm nedenidir. Vefat sayılarıyla ilgili yanıltıcı iddialar bazı belediyelerin açıklamalarına dayanıyor Belediyelerin verileri kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır. Kişi İstanbul'da yaşadığı halde ikamet adresi Sivas ise TÜİK onu Sivas olarak kaydeder. Dolayısıyla belediye ile TÜİK onu başka kaydeder. Bu farkı yılın 9. ayında görürsünüz. 11 il belediyesi verilerine bakıp, sonuç çıkarmak yanlıştır. Yılın sonu beklenirse TÜİK verileri ile diğer verilerin çakıştığı zaten görülecektir. Ölüm sayısını saklama imkanı yok, 2020'deyiz"

"ANKARA'DA HASTA SAYISI YARI YARIYA AZALDI"

Son 3 haftada yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Vaka sayıları düşüşe geçti. Toplam 23 ilimizin sağlık altyapımızı inceleme fırsatı bulduk. Ankara'daki sayıların yükselişe geçtiğini ifade etmiştik. Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı. Hastanelerde yoğunluk azaldı. Testlerin erken sonuçlanması, filyasyon ekiplerinin arttırılması, izolasyon süreci etkili olarak bilinen hususlardır"

Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:44

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika

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