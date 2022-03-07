Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

07.03.2022 13:07
Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Şubat arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

(Mustafa Cenik/İHA)

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı - Son Dakika


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