Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

21.03.2022 15:22
Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, "5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Medya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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