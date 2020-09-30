Son Dakika | Bakan Koca: "Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur"
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (4)
Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır."
Sağlık Bakanı Koca: "Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen, kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur."
Son Dakika Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İntihar eden zanlı, karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu