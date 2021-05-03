Son Dakika | Bakan Koca: "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Koca: "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz"

03.05.2021 14:20

Son dakika haber... Bakan Koca: "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz.

Bakan Koca: "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz"

"Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır"

"Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz"

"Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum"

EDİRNE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanmanın bir zaruret haline geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği ziyareti sonrası gündeme ilişkin basın açıklamasında bulundu.

"Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler gördüklerini belirterek, "Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" dedi.

"Trakya bölgesindeki dört ilimizi ele alacağız"

Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulamasıyla beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz cuma günü Antalya'daydık. Bugün ise Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber Trakya bölgesindeki dört ilimizi ele alacağız" dedi.

"Edirne'nin sağlık tarihimizde çok önemli bir yeri var"

Bakan Koca, "Edirne'deki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek başladık. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımlarımız da önemli diğer gündem maddemiz oldu. Edirne'de sağlık hizmetlerimizin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Edirne'nin sağlık tarihimizde çok önemli bir yeri var. Sultan 2. Bayezid'ın inşa ettirdiği külliyesi o dönemin en önemli sağlık ve eğitim kurumlarındandı" ifadelerini kullandı.

"Edirne'nin yanı sıra Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ı da değerlendireceğiz"

Bakan Koca, "Edirne'nin şifa kaynaklığı yapmada tarihten gelen misyonunu özellikle komşu ülkelere yönelik sağlık turizmi açısından günümüzde yürütme adına önemli bir potansiyele sahip olduğu aşikardır. Bu potansiyeli harekete geçirmek adına yapılabilecekleri de görüştük. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik, proje değerlendirmelerini yaptık. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Edirne'nin yanı sıra Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ı da değerlendireceğiz" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum"

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındı. İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi.

"Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır"

Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır.

"Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur"

Bakan Koca, "Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur.14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız" dedi.

"Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz"

Bakan Koca, "Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, yerel yöneticilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz.

"Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı"

Bakan Koca, "Bugün Edirne'yi bu anlamda detayları ile değerlendireceğiz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Filyasyon salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52,1. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,7" ifadelerini kullandı.

"Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum"

Son olarak ise Bakan Koca, "Edirne, hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı %88. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Son Dakika | Bakan Koca: Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz
Son Dakika | Bakan Koca: Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz
Son Dakika | Bakan Koca: Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz
Son Dakika | Bakan Koca: Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz

Fahrettin Koca, Antalya, Bayram, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Bakan Koca: 'Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz' - Son Dakika


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