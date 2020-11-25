Son dakika: Bakan Koca: "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun...

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz.

Bakan Koca: "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz."

Bakan, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bakan Koca: 'Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun... - Son Dakika

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