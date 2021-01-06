Son dakika: Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor."
06.01.2021 19:23
Son dakika haberler... Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor."
Bakan, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika: Bakan Koca: 'Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor.' - Son Dakika
Son Dakika Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı Vodafone'da ilk gol geldi! Beşiktaş, golcü futbolcusuyla öne geçti Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada