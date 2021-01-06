Son dakika: Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor." - Son Dakika

Son dakika: Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor."

06.01.2021 19:23
Son dakika: Bakan Koca:

Son dakika haberler... Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor."

Bakan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Bakan Koca: 'Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor.' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor." - Son Dakika
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