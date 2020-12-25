Son dakika... Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı."
25.12.2020 19:19
Son dakika habere göre Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı."
Hastane, Bakan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bakan Koca: 'Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı.' - Son Dakika
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