Son Dakika: Bakan Koca'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin, "Ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, müdahale ünitelerimiz, personelimizle görev başındayız. Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bingöl Karlıova, çevre illeri de etkileyen 5,7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Bir can kaybımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, müdahale ünitelerimiz, personelimizle görev başındayız. Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye." ifadesini kullandı.