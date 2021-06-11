Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor - Son Dakika

Twitter hesabından sık sık koronavirüs salgınına ilişkin mesajlar paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir tweet daha geldi.

"AŞI KIYMETLİ, TEMİNİ KOLAY DEĞİL"

Vatandaşların aşı randevularını aksatmasına yönelik bir paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

32 MİLYON KİŞİ AŞI OLDU

Ülkemizde Ocak ayında başlatılan aşılama uygulamasında bugüne kadar toplam 32.401.347 kişi aşı oldu. Birinci doz aşı olan kişi sayısı 18.877.309 iken; ikinci doz aşı uygulanan kişilerin sayısı ise 13.524.038 olarak paylaşıldı.

AŞILAMAYA YENİ GRUPLAR DAHİL EDİLDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Buna göre bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları; berber ve kuaförler ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar da aşı programına dahil edildi.