Son dakika: Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı (2)

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı (2)'MASKE' UYARISISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dışarıya çıkılırken maske takılması yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Koca'dan, 'cumartesi' uyarısı (2) 'MASKE' UYARISI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dışarıya çıkılırken maske takılması yönünde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım" dedi. ANKARA,



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