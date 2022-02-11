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Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki - Son Dakika

Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki

11.02.2022 19:07

Ümraniye'de korona hastası olduğu tespit edilen şahsın sağlık çalışanını darbetmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Ümraniye'de korona hastası olduğu tespit edilen şahsın sağlık çalışanını darbetmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak" dedi.

Olay, dün gece saat 03. 50 sıralarında Ümraniye Devlet Hastanesinin Covid-19 polikliniğinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covidli hasta Hakan Coşkun'a yaptığı tedavide Coşkun'un canı acıttığı gerekçesiyle darbedilmişti. Kanlar içinde kalan Yaşar, Covid hastası Çoşkun'un peşinden koşarak yakalamaya çalışsa da saldırgan şahıs, Covid olduğunu öne sürerek kendini karantinaya aldırmıştı.

"Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak"

Yaşanan olay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, "Dün gece İstanbul'da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Covid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirdi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki
Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki
Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki
Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki

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Sosyal paylaşım sitesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıya Bakan Koca'dan tepki - Son Dakika
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