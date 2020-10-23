Son dakika haberleri... Bakan Koca'dan hastalara sürpriz ziyaret - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesinde bulunan hastalara sürpriz ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Marmara'daki korona virüsü salgınında yaşanan gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere Bursa'ya geldi. Bakan Koca, daha sonra Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Doktor ve çalışanlarla da bir araya gelen Bakan Koca, sürpriz yaparak hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Sağlık Bakanı Koca'yı karşısında gören gençler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bakan Koca, daha sonra 5 ili kapsayan değerlendirme toplantısına katıldı.

(İHA)