Son dakika! Bakan Koca'dan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için kutlama mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.

Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kullandı.