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Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek

20.01.2022 17:50

Son dakika: Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez, sağlık merkezinde Rahmi Uygun isimli şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü. Kahreden olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da ilk açıklama geldi. Bakan Koca, "Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen olay, büyük üzüntü yarattı. Topselvi Mahallesi'ndeki Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun (39) isimli şahıs tarafından başından vuruldu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, hemşire Ömür Erez'e ilk müdahale, sağlık merkezinde yapıldı.

Son Dakika: Gencecik bir hemşire çalıştığı sağlık ocağında vahşice öldürüldü! Cinayetle ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömür Erez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. Saldırganın kaçma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Dakika: Gencecik bir hemşire çalıştığı sağlık ocağında vahşice öldürüldü! Cinayetle ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama

VALİLİK: ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTIR

Ömür hemşireyi öldüren şahıs, çok geçmeden yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.'ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Gencecik bir hemşire çalıştığı sağlık ocağında vahşice öldürüldü! Cinayetle ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama

"GENÇ BİR KADINA KIYMANIN CEZASINI ÇEKECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ömür hemşirenin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Kartal'da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.

Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Diğer yandan İstanbul Valiliği, Kartal'daki aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'un suç kaydını da açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Fahrettin Koca, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek - Son Dakika
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