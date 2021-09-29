Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok
29.09.2021 19:42
Son dakika: Sağlık Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Lokanta, kafe ve AVM gibi yerlerde aşı kartı sorulacak" iddialarına yanıt verdi. Koca, "Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur." dedi.
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29.09.2021 19:53:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok - Son Dakika