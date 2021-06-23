Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından salgın sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşılama çalışmaları ve varyantlarla ilgili bilgilere vererek, en çok merak edilen sorularını yanıtladı. Bu sorulardan biri de zorunlu maske kullanımına yönelik oldu.

"AŞILAMA, ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇİYOR"

Koronavirüs hasta sayılarındaki stabil durumun, aşılama ile doğru orantılı olduğunu aktaran Bakan Koca, "Kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte, vakaların temasla birlikte arttığını biliyoruz. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düşüşün stabil kaldığı bir döneme giriyoruz. Şimdi Delta varyantıyla yukarı doğru çıktığını görmüş oluruz. Bu dönemde daha sabit kaldığını, daha önceki İngiliz varyantından farklı olarak aşılama döneminde olduğumuzu biliyoruz. Aşılama ile yukarı doğru çıkışın baskılandığı kanaati içindeyiz" dedi.

"YÜZDE 70 AŞILAMADAN SONRA KALKABİLİR"

Zorunlu maske kullanımının ne zaman kalkacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde aşılamanın artırılmasıyla, durum aşağı inebilir. Ve önümüzdeki dönemde, zorunlu olmadıkça kısıtlamaları yapmak istemiyoruz. Herkesin kendi kişisel güvenlik çemberini oluşturması görüşündeyiz. Mesafenin korunmadığı açık alanlarda maske takılması gerek. Toplumsal bağışıklığın oluşmadığı dönemde maskeyi kişisel güvenlik unusuru içinde değerlendiriyoruz. En az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönem, maskeden kurtulduğumuz dönem olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.