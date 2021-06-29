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Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek

29.06.2021 16:50

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek sezon maçların seyircili oynanabileceğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmeyle birlikte tribünlerde eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada seyircilerin tribünlere geri döneceğinin müjdesini verdi.

"TEDBİRLERLE SEYİRCİLİ OYNANABİLECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek sezon maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Bakan Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.

Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek

Fahrettin Koca, 1 Temmuz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek - Son Dakika Spor


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