Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek

1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmeyle birlikte tribünlerde eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada seyircilerin tribünlere geri döneceğinin müjdesini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek sezon maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Bakan Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.
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