Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek

AK Parti'den Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili ilk açıklama

30 profesör istifa etti, başhekim faturayı kente kesti: Oğlum bile gitmek istiyor

Çaresizliğin fotoğrafı! Kazada ölenin kim olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Elmalı davasında anne ve üvey babanın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı

Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Vakalar da görülen il sayısı da giderek artıyor

1 Temmuz 'da başlayacak kademeli normalleşmeyle birlikte tribünlerde eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada seyircilerin tribünlere geri döneceğinin müjdesini verdi.

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