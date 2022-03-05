Son dakika! Bakan Koca'dan TUS açıklaması - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Koca'dan TUS açıklaması

05.03.2022 21:07
Son dakika! Bakan Koca'dan TUS açıklaması

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girecek hekimlere başarılar dileyerek, TUS ile ilgili yapılan değişiklikleri hatırlattı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girecek hekimlere başarılar dileyerek, TUS ile ilgili yapılan değişiklikleri hatırlattı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yapılıyor. Büyük emekler vererek, dünyada en zor sınavlar arasında kabul edilen TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TUS'la ilgili yapılan düzenlemeleri hatırlatan Bakan Koca, şunları aktardı:

"Bu vesileyle, bazı önemli gelişmeleri 4 başlıkta hatırlatmak ve paylaşmak istiyorum: 1- TUS Sınav Merkezi sayısı artırıldı. 14 ilde 15 merkezde sınav yapılacak. Artık, adayların sınava girmek için Ankara veya İstanbul'a gelme zorunluluğu yok. 2- TUS Sınavında, Ulusal Çekirdek Tıp Eğitimi Programı'ndan gelecek soru oranı artırıldı. Önümüzdeki sınavlarda oran kademeli şekilde artmaya devam edecek. Tıp fakültesindeki eğitim, TUS'a hazırlanmada esas olacak. 3- Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak. 4- Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak."


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Sağlık Bakanı Koca: 'TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum' Sağlık Bakanı Koca: 'TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum'

Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Koca'dan TUS açıklaması - Son Dakika


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