Son dakika: Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım - Son Dakika

Son dakika: Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım
25.10.2020 20:52
Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgında vaka sayılarının arttığı İstanbul'da toplantılarda bulundu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgında vaka sayılarının arttığı İstanbul'da toplantılarda bulundu. Toplantı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Salgına karşı organize olalım" uyarısında bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günümüz. İkinci toplantıyı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yaptık. Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım" ifadelerini kullandı.
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