Son dakika! Bakan Koca: Filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci basamak hizmetlerimiz başta olmak üzere sağlık kadrolarımız salgın yönetimi konusunda gerçekten müthiş bir operasyonel deneyime ve güce sahip. Bu salgında da aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız, filyasyon ekiplerimiz; romanlara, filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar" dedi.

Bakan Kaca, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü'nün düzenlediği Sağlık Politikaları Zirvesi'ne video konferansla katıldı. Bakan Koca, son bir yılı Covid-19 pandemisi altında geçirdiklerini, tüm insanların bu sıkıntıdan kurtulmak için mücadele ettiğini bildirdi. Bakan Koca, "Salgın, insanlık tarihinin etkisi en büyük salgınlarından birisi olacağı öngörülerini haklı çıkaracak bir seyir izliyor. Refah düzeyleri bakımından iddialı, hatta örnek gösterilen ülkelerin bile sağlık sistemlerini felç edecek bir seviyeye ulaştı. Salgın, bizi etkisine aldığı, günlük yaşantımızı kısıtladığı son 13-14 ayda, hayatımızdan çok şeyler eksiltti. Covid nedenli can kayıpları 30 bini ülkemizde olmak üzere 2 milyon 700 bini aştı. Bununla birlikte tanı konmamış vakalar ve kısıtlılıkların getirdiği riskler nedeniyle daha ne kadar can kaybı olduğunu henüz bilmiyoruz. Salgın tıbbi olduğu kadar sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ciddi hasarlara neden oldu. Yıkıcı gücünü henüz kaybetmiş de değil. Ancak insanlık salgına karşı ilk aylarda yaşadığı çaresizlik hissinden kurtuldu. Aşı konusunda hızlı adımlar atıldı. Bir yıl önce bu günlerde bilim insanları ve sağlık çalışanları olarak, ne ile karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamaya ve insanları şifaya kavuşturacak, hayatla yeniden buluşturacak doğru tedavi seçeneklerini bulmaya çalışıyorduk" diye konuştu.