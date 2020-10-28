Son dakika! Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili, "3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. - Son Dakika

Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili, "3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. Geçen yılın 2-2,5 katı kadar artışı sağlama çabası içinde olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

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