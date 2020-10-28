Son dakika! Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili, "3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. - Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili, "3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz.
28.10.2020 20:41
Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili, "3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz.
Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili, "3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. Geçen yılın 2-2,5 katı kadar artışı sağlama çabası içinde olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi. - İSTANBUL
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