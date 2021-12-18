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Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz

18.12.2021 16:23
Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı en çok artan 9 ilimizin hangileri olduğunu paylaştı. Bu illerimiz Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak paylaştığı koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından yayınlandı. Bakan Koca tarafından paylaşılan tabloda, 4-10 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI ÇANAKKALE'DE

Bakan Koca tarafından paylaşılan "100 bin kişideki artış"ı içeren vaka tablosunda ise 100 binde en çok koronavirüs vaka sayısı görülen ilimiz 467, 74 ile Kırklareli oldu. 100 binde en az vaka görülen ilimiz ise 3,92 ile Van olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE VAKA ORANLARI

Bakan Koca tarafından paylaşılan tabloda, İstanbul'un 100 binde vaka artışı 245, 70 olurken, İzmir 68, 47, Ankara ise 158, 76 oranına vaka artışı yaşadı.

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz

Fahrettin Koca, Kırklareli, 10 Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz - Son Dakika
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