Son dakika: Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Mersin, Hatay illerinin yetkilileri ile salgının seyrine ilişkin toplantı yaptıklarını belirterek, "Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor" dedi. Bakan Koca, illerin hastane doluluk oranlarını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir, Adana, Mersin, Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor. İzmir'de yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83. Adana'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84. Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 89" ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca yerel ilave tedbirlerin hızlı ve zamanında devreye girince sonuç alanın daha kolay olduğunu belirterek, herkesi salgına karşı sorumlu davranmaya davet etti.