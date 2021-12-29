Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından üyelerle birlikte hatırlatma dozu olarak Türkiye'de geliştirilen koronavirüs yerli aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC TAVSİYESİ

Bakan Koca, aşısını yaptırdıktan sonra vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Özellikle bugün önemli bir gün. Acil kullanım onayını sayın Cumhurbaşkanımızla müjdesini vermiştik .Yerli aşımızı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir Aşı geçmişi var. TURKOVAC son 50 yıldan sonra müjdeden başlayıp üretim safhasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce BSC, yani verem aşısı üretilmişti. Ben 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının tarihi önemde olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Hıfzısıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC. Bu milletimizin başarısı. ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR BUGÜNDEN İTİBAREN TURKOVAC İÇİN RANDEVU ALABİLECEK

Ayrıca Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıkladı.