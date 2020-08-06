Son Dakika: Bakan Koca: İl değerlendirme toplantılarında salgına karşı planlama yaptık - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 14 ilin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, salgına karşı planlama yaptık" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İl değerlendirme toplantılarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla, il bazında, 14 ayrı video konferansta dün bir araya geldik. Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eş güdümü sağladık. İçişleri Bakanımıza, valilerimize, sağlık personelimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, -