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Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

08.06.2021 16:43
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı, System.String[]

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 29 Mayıs-4 Haziran arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de ise 41,23 oldu. En çok vaka görülen iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu.

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 29 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23. Vaka sayısı en çok artış gösteren illerimiz Bolu, Kars, Gümüşhane ve Kütahya oldu. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane 103,86 ve Kütahya'da 101,55 oldu.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı - Son Dakika


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