Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 29 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23. Vaka sayısı en çok artış gösteren illerimiz Bolu, Kars, Gümüşhane ve Kütahya oldu. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane 103,86 ve Kütahya'da 101,55 oldu.