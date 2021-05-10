Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

10.05.2021 17:29

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 1-7 Mayıs tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Buna göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. Haftalık verilere göre; İstanbul, Kastamonu ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92. Vaka sayısı en yüksek iller ise İstanbul 359,99, Kastamonu 340,08, Tekirdağ 318,48 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLDU

Haftalık verilere göre; her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89 ve Van'da 71,95'le görüldü.

"KARARLILIĞIMIZ VAKA SAYILARINI DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEK"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

GEÇEN HAFTANIN VERİLERİ

İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31), Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04), Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45), Sivas (285,58), Ağrı (285), Yozgat (280,37), Karabük (274,2), Çankırı (267,63), Samsun (267,54), Aksaray (266,9), Kırşehir (256,75), Karaman (256,55), Ardahan (251,66), Gümüşhane (248,41), Kilis (244,41), Isparta (243,92), Trabzon (237,71), Manisa (223,63), İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14), Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32), Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12)."

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

İstanbul, Ankara, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • kemal alq: herkes sokakta markette.. kısotlama yüzde 40 gibi düşük ve uylmuyor.. ama vaka sayısı imkansız yalan bir şekilde düştü gösteriliyor.. hazirandan itibaren insanlar dolar ve euroya kurban edilecek anlaşılan Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
  • Yavuz : Nüfusa göre değil yapılan test sayısına göre belirleyin de Urfa kaçıncı olur ozaman belli olur Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır

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